Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Юсуп Шуаев в интервью «СЭ» подтвердил, что оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей за неспортивное поведение его команды после победы над Григорием Пономаревым.

После победы Шуаева в клетку запрыгнула команда бойца, которая чуть было не затоптала лежавшего без сознания Пономарева.

«500 тысяч рублей — это неплохой удар по моему карману, — сказал Шуаев «СЭ». — Нормальный урон по кошельку был. Не то чтобы гонорары позволяют оплачивать такие штрафы, но что-то осталось от гонорара на ход ноги».

«Камил Гаджиев предложил, чтобы залетевшие 20 человек в клетку после победы скинулись мне по 25 тысяч рублей? А вы знаете, что из залетевших в клетку 20 человек знаю только 4-5? Остальных я даже не знаю. Я даже попутал. Говорю: Дайте мне дышать хоть! Кто вы такие? Я сам был против того, чтобы они туда залетели. Максимум пять моих друзей было, а остальные — астраханские дагестанцы. [Так что] штраф я полностью сам оплатил».

Итогом противостояния стала победа Шуаева нокаутом в конце второго раунда. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 110, который проходил 25 марта в Астрахани.