Кори Сэндхэген рассказал, что дагестанцы в UFC делают лучше других

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген (16-4) заявил, что в бою с дагестанскими бойцами нужно быть готовым к их борьбе.

«Дагестанские бойцы лучше других не потому, что они постоянно побеждают, а потому что они удерживают соперников на земле, и их борьба отличается от американской. Дагестанцы просто поняли, как лучше удерживать людей на земле. Ты должен быть готовым к их борьбе, и я знаю, как этому противостоять», — сказал Сэндхэген в интервью Джеймсу Линчу.

5 августа Сэндхэген проведет поединок против россиянина Умара Нурмагомедова (16-0) на турнире UFC Fight Night в Нэшвилле, США.