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UFC on ABC 5: Топурия победил Эмметта и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Джексонвилле, США, 24 июня завершился турнир UFC on ABC 5, в главном бою которого Илия Топурия (14-0) победил Джоша Эмметта? (18-4) единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полулегкий вес: Илия Топурия (Грузия) победил Джоша Эмметта (США) — Единогласное решение судей (50-44, 50-42, 49-45).

Наилегчайший вес: Мейси Барбер (США) победила Аманду Рибас (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Остин Лэйн (США) — Джастин Тафа (Австралия) — Бой признан несостоявшимся из-за тычка в глаз.

Полулегкий вес: Дэвид Онама (Уганда) победил Габриеля Сантоса (Бразилия) — KO, 2-й раунд.

Средний вес: Брендан Аллен (США) победил Бруну Силву (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Полусредний вес: Нил Магни (США) победил Филипа Роу (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полусредний вес: Рэнди Браун (Ямайка) победил Веллингтона Турмана (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Матеуш Ренбецкий (Польша) победил Лоика Раджабова (Таджикистан) — TKO, 2-й раунд.

Минимальный вес: Табата Риччи (Бразилия) победила Джиллиан Робертсон (Канада) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Наилегчайший вес: Джошуа Ван (Мьянма) победил Жалгаса Жумагулова (Казахстан) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Чепе Марискаль (США) победил Тревора Пика (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Джек Дженкинс (Австралия) победил Джамала Эммерса (США) — Раздельное решение судей (27-30, 29-28, 29-28).

Средний вес: Седрик Дюма (США) победил Коди Брендеджа (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 30-27).

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