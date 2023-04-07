Корешков: «У Масвидаля есть шанс победить Бернса только шальным ударом»

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков оценил шансы американца Хорхе Масвидаля в поединке против бразильца Гилберта Бернса.

«Мы не знаем, в какой форме Масвидаль. Может быть, он что-то выкинет. Но мне кажется, что если у него и есть шанс выиграть, то только шальным ударом в первом или в начале второго раунда. И только если Бернс расслабится. Бернс бьет неплохо. У него тяжелый удар для этой весовой. Он очень быстрый и резкий. Если Бернс нивелирует выпады Масвидаля на первых порах, то может болтануть его в стойке. Все зависит от формы Хорхе. У него свой промоушен, возможно, он уже занят другими вещами и не сосредоточен на тренировках. Этот бой расставит все точки над «i», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Поединок между Масвидалем и Бернсом пройдет 9 апреля на турнире UFC 287.