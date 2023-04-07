Чимаев — чемпионе UFC Перейре: «Не бойся, мальчик»

Шведский боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев обратился к чемпиону промоушена в среднем весе бразильцу Алексу Перейре.

«Не бойся, мальчик. Обещаю, это будет очень быстро. Скоро увидимся», — написал Чимаев в Twitter.

Ранее Перейра оскорбительно выразился о бойце чеченского происхождения.

В воскресенье, 9 апреля, 35-летний бразилец проведет защиту титула в реванше с новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Их первый бой завершился победой Перейры техническим нокаутом.