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Конор пригласил Хабиба в «Вечерний Ургант». Ведущему пришлось останавливать ирландца

01:54
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Ирландский боец Конор Макгрегор стал гостем телепрограммы «Вечерний Ургант». В конце беседы ведущий попросил ирландца пригласить Хабиба Нурмагомедова на эфир передачи.

— Хабиби, если ты думаешь где меня найти... — начал Макгрегора, а Иван Ургант стал останавливать Макгрегора со словами «Хабиб, не слушай его». После этих слов ирландец закинул ноги на стол и сказал: «Вам не стоит его приглашать».

Когда Макгрегор успокоился, ведущий сказал: «Сейчас мы узнаем, как быстро можно доехать на машине из Дагестана».

Макгрегор объяснил, почему начал заниматься единоборствами //
Макгрегор заявил, что хочет тренироваться и жить в Москве //
Макгрегор выбрал между Сигалом и Норрисом //
Конора у Урганта встретили под песню Егора Крида. Его не любит Хабиб

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