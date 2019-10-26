Конор пригласил Хабиба в «Вечерний Ургант». Ведущему пришлось останавливать ирландца

Ирландский боец Конор Макгрегор стал гостем телепрограммы «Вечерний Ургант». В конце беседы ведущий попросил ирландца пригласить Хабиба Нурмагомедова на эфир передачи.

— Хабиби, если ты думаешь где меня найти... — начал Макгрегора, а Иван Ургант стал останавливать Макгрегора со словами «Хабиб, не слушай его». После этих слов ирландец закинул ноги на стол и сказал: «Вам не стоит его приглашать».

Когда Макгрегор успокоился, ведущий сказал: «Сейчас мы узнаем, как быстро можно доехать на машине из Дагестана».

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Конора у Урганта встретили под песню Егора Крида. Его не любит Хабиб