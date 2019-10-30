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Конор — о Тактарове: «Настоящий русский»

16:30
Instagram Конора Макгрегора.
Instagram Конора Макгрегора.
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Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор — о бывшем российском бойце Олеге Тактарове. Ранее Тактаров заявил, что готов возглавить фан-клуб Конора в России.

— Настоящий русский, — написал Макгрегор в Instagram, опубликовав его фотографию.

В своем Instagram Тактаров разместил отрывок интервью Конора Макгрегора в России, а также отметил, что реванш ирландца с россиянином Хабибом Нурмагомедовым провел бы в Дублине.

Поклонники Нурмагомедова обрушились с жесткой критикой Тактарова, а также начали его оскорблять, на что бывший боец ответил резким заявлением: «Столько идиотов! Был равнодушен. После таких комментариев готов возглавить клуб любителей Конора у нас в стране».

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