Ирландский боец MMA Конор Макгрегор поделился предположением о том, сколько платных трансляций продаст UFC 257 с ним и Дастином Порье в главном событии вечера.

«Думаю, PPV будут где-то очень высоко. Дайте-ка подумать... 1,8 — 2 млн. Может быть, 1, 6 — 1, 8 миллиона. Мы все знаем — там, где я соперничаю — там всегда интерес. PPV определенно будут на высоте», — сказал Макгрегор в интервью ESPN.

Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января на UFC 257 в Абу-Даби.