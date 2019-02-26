Конор назвал ошибки подготовки к бою с Хабибом и готов "порвать" врагов

Американский боец ММА Конор Макгрегор назвал свои ошибки при подготовке к бою за титул чемпиона UFC против Хабиба Нурмагомедова. Поединок UFC 229 состоялся 6 октября, Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде.

"Я все еще улучшаю свою работу в атаке. Я набираю обороты. Буду продолжать себя строить. Потому что я кирпичная стена. Перед последним тренировочным лагерем много работал в ги, моя работа в атаке существенно улучшилась. Я бы полностью уверен в своей аатке.

Но по какой-то причине в начале тренировочного лагеря я сосредоточился на обороне. Я начал защищаться. Тренировался уклоняться, избегать. Я неуважительно отнесся к атаке и стал для нее чужим. Я позволил мнению извне влиять на мое мышление.

Я могу вытащить мертвую лошадь из канавы, если сделаю захват головы. Зачем мне избегать, уворачиваться. Сейчас я мыслю ясно. Я не допущу больше таких ошибок. Я готов порвать этих людей. Одного за другим, мать их", - написал Конор в Инстаграме.