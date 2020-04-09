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Конор назвал Хабиба русалочкой, а потом удалил твит

00:29
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в своем Twitter назвал русалочкой россиянина Хабиба Нурмагомедова. Позднее твит был удален.

—  Левая рука Конора. Фронт-кик Андерсона (Силвы — прим. «СЭ»). Болевой прием от Ронды (Роузи — Прим. «СЭ»). Бомба Хендерсона. Хай-кик Крокопа. Сайд-кики Джона Джонса по коленям, которые все время повторяются. А Хабиб — это маленькая русалочка, которая укутывает твои ноги. Что это за спорт? Вы знаете, кто самый великий, — говорилось в сообщении.

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