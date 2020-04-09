Конор назвал Хабиба русалочкой, а потом удалил твит

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в своем Twitter назвал русалочкой россиянина Хабиба Нурмагомедова. Позднее твит был удален.

— Левая рука Конора. Фронт-кик Андерсона (Силвы — прим. «СЭ»). Болевой прием от Ронды (Роузи — Прим. «СЭ»). Бомба Хендерсона. Хай-кик Крокопа. Сайд-кики Джона Джонса по коленям, которые все время повторяются. А Хабиб — это маленькая русалочка, которая укутывает твои ноги. Что это за спорт? Вы знаете, кто самый великий, — говорилось в сообщении.

Why did Conor McGregor delete this other than than him realising it was a weak attempt to take a shot at Khabib? pic.twitter.com/EwHljxjNDi — ? Carl ? (@deadeditors_) April 8, 2020