Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что считает себя величайшим бойцом в истории ММА.

— У меня самый высокий процент нокаутов и самых быстрых нокаутов, как в UFC, так и вне организации, — написал у себя в Twitter Макгрегор. — Также, у меня больше всех титулов и больше всех нокаутов во всех дивизионах. А еще я, черт возьми, величайший боец в истории! Смиритесь с этим.

Don't forget highest % ratio of KO's, as well as fastest KO's, both inside and outside the UFC. Also most titles won. Also most knockouts in most divisions. Also, I'm just the fucking GOAT.

Get over it baby, and get with it!

It's good on this side!

Come chill with the Billi GOAT! https://t.co/ZSo7t60rrs — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 28, 2020

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух дивизионах. На счету 31-летнего ирландца 22 победы и 4 поражения в профессиональной карьере.