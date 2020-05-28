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Конор Макгрегор: «Я — величайший боец в истории, черт возьми!»

13:14
Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что считает себя величайшим бойцом в истории ММА.

— У меня самый высокий процент нокаутов и самых быстрых нокаутов, как в UFC, так и вне организации, — написал у себя в Twitter Макгрегор. — Также, у меня больше всех титулов и больше всех нокаутов во всех дивизионах. А еще я, черт возьми, величайший боец в истории! Смиритесь с этим.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух дивизионах. На счету 31-летнего ирландца 22 победы и 4 поражения в профессиональной карьере.

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