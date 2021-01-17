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Конор Макгрегор: «Сразу после боя буду лакомиться блинчиками и ирландским кофе»

18:53

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор рассказал, что он будет есть сразу после боя с Дастином Порье на UFC 257.

«После боя я планирую поднять стакан виски, но это произойдет на вечеринки в честь окончания поединка и победы. А сразу после боя я сначала полакомлюсь панкейками по-американски и ирландским кофе.

Во время весогонки я всегда хочу вот эти штуки больше всего — панкейки и ирландский кофе. Поэтому после боя буду есть именно их", — сказал Макгрегор в интервью ESPN.

Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет 23 января на UFC 257 в Абу-Даби.

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