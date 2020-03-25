Конор Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в переписке с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью сообщил, что пожертвовал 1 миллион евро больницам провинции Ленстер (Ирландия) для борьбы с коронавирусом.
По словам спортсмена, это самый пострадавший от болезни регион, поэтому врачи там нуждается в дополнительных средствах защиты и лечения пациентов.
Ранее Макгрегор выступил с обращением, в котором призвал бороться с коронавирусом и полностью закрыть границы. Кроме того, от коронавируса умерла его тетя.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 187 человек. Умерших — 19 784, выздоровевших — 111 933. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.
31-летний Конор Макгрегор выиграл 22 боя по правилам ММА (19 нокаутов) при 4 поражениях. Последний, кому проигрывал ирландец — россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020
Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA