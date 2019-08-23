Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор объяснился по поводу инцидента, произошедшего в одном из баров Дублина. На прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором ирландец бьет пожилого мужчину в дублинском баре.

— Я был неправ, — приводит ESPN слова Макгрегора. — Этот человек заслуживал того, чтобы наслаждаться своим пребыванием в пабе и эта ситуация не должна была закончиться так, как все произошло... Я пытался исправить ситуацию, и тогда исправил. Но это не имеет значения. Я ошибся. Нужно уметь брать на себя ответственность. Я в долгу перед людьми, которые меня поддерживают, в долгу перед моей матерью, отцом, моей семьей, в долгу перед людьми, которые обучали меня боевым искусствам. Это был не тот, кто я есть. Это не причина, по которой я увлекся боевыми искусствами или изучением единоборств. Причиной, по которой я туда попал, была защита от таких инцидентов.

Мне нужно просто перестать реагировать на провокации. Люди пытаются забайтить меня. Я рыба или я кит? Я должен быть спокоен и подавать пример. Есть много людей, смотрящих на меня.

Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре