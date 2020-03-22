Конор Макгрегор: «Нужно оставаться бдительными, несмотря на снижение количества заражающихся коронавирусом»

Ирландский боец Конор Макгрегор призвал ирландцев не нарушать условия карантина из-за коронавируса. В Ирландии наблюдается снижение каличества ежедневно заражающихся.

«Напоминаю, что нужно оставаться бдительными с нашими усилиями по карантину, Ирландии! Мы видели снижение за последние 3 дня числа инфицированных. От 191 нового случая в четверг до 102 новых случаев в субботу. Это обнадеживающее падение, но все еще более 100 людей в день заражаются. Снижение даст нам всем соблазн вернуться к нормальной жизни. Но сейчас самое время сохранять бдительность! Сохраняйте бдительность и укладывайтесь в постель. В противном случае мы рискуем ходить по кругу с этими числами, пока они не достигнут скачка, который мы не сможем сдержать.

Оставайся стойкой, Ирландия! Мы сделаем это! Вместе в единстве! Удачи всем во всем мире, борющимся с этим вирусом. Мы сражаемся бок о бок!" - написал Макгрегор.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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