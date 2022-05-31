Макгрегор и Масвидаль поругались в Twitter

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) ответил на обвинения 37-летнего полусредневеса Хорхе Масвидаля (35-16) в том, что он якобы употребляет стероиды.

«У этого парня крошечный мозг. Невозможно поверить в эту глупость», — написал ирландский боец в Twitter, а затем удалил пост. В ответ Масвидаль написал: «Этот крошечный мозг — самый большой вызов в твоей жизни. Вижу, что ты либо слишком напуган, либо слишком глуп, чтобы получить этот чек».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.