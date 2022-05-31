Ислам Махачев обратился к Чарльзу Оливейре: «Где ты сейчас?»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев вновь предпринял попытку надавить на Чарльза Оливейру.

В этот раз Махачев обратился к бразильскому бойцу в Twitter с целью узнать, где он сейчас находится.

«Где ты сейчас?» — написал Махачев Оливейре.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.