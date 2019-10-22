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Конор Макгрегор: «Если честно, думаю Хабиб победит Тони Фергюсона»

20:53
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции в Киеве предсказал победу Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном в их возможном бою.

— Сложный выбор. Но если честно, я думаю, Хабиб победит его. Хотя Тони — отличный боец, он падает, поднимается, бьет заново и никогда не устает. Но я выбираю Хабиба, — сказал Макгрегор.

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