Конор Макгрегор: «Если честно, думаю Хабиб победит Тони Фергюсона»

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции в Киеве предсказал победу Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном в их возможном бою.



— Сложный выбор. Но если честно, я думаю, Хабиб победит его. Хотя Тони — отличный боец, он падает, поднимается, бьет заново и никогда не устает. Но я выбираю Хабиба, — сказал Макгрегор.