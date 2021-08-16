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Конор Макгрегор допустил обратный переход в полусредний вес

11:23
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор допустил, что вернется в полусреднюю весовую категорию.

«Ты вернешься в полусредний вес?» — спросил фанат в Twitter.

«Вполне возможно, да», — ответил Конор.

У 33-летнего Макгрегора в ММА 22 победы и шесть поражений. В ночь на 12 июля на турнире UFC 267 он потерпел поражение от Дастина Порье техническим нокаутом, сломав ногу в конце первого раунда.

Всего в полусреднем весе ирландец провел три поединка. В этой весовой категории в марте 2016 года он сенсационно уступил Нейту Диасу удушающим приемом во втором раунде. В августе того же года он смог реваншировать, победив Диаса решением большинства судей. В январе 2020 года Макгрегор победил ветерана в лице американца Дональда Серроне техническим нокаутом в первом раунде.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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