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Девушка-боец ММА Ванзант рассказала о психологическом состоянии

08:26
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Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на YouTube-канале рассказала о психологических проблемах на фоне негатива в ее сторону. Девушка призналась, что находится в подавленном состоянии.

«Я подавлена как минимум. Все ждут моего провала. Я поражаюсь, какое количество людей может ненавидеть одного человека, я этого не понимаю. Мне нравится, что я смогла всего добиться и осталась хорошим человеком, для меня это важно. Я говорила своему мужу некоторые вещи, которые ужасны, они касались моего душевного здоровья. Единственное, что меня приободряет, победы моего мужа», — рассказала Ванзант.

Напомним, в июле Ванзант проиграла Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Для нее это поражение стало вторым подряд в лиге.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=qAGF5HdXbyY

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Виктория Кравченко все материалы автора

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