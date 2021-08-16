Девушка-боец ММА Ванзант рассказала о психологическом состоянии

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на YouTube-канале рассказала о психологических проблемах на фоне негатива в ее сторону. Девушка призналась, что находится в подавленном состоянии.

«Я подавлена как минимум. Все ждут моего провала. Я поражаюсь, какое количество людей может ненавидеть одного человека, я этого не понимаю. Мне нравится, что я смогла всего добиться и осталась хорошим человеком, для меня это важно. Я говорила своему мужу некоторые вещи, которые ужасны, они касались моего душевного здоровья. Единственное, что меня приободряет, — победы моего мужа», — рассказала Ванзант.