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Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца в мире, выложив совместное фото с ним

11:32
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший непобежденный чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал действующего обладателя титула сильнейшей лиги в полусреднем весе Камару Усмана лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий.

«С лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий (P4P) Камару Усманом на мероприятии в Дубае», — прокомментировал Хабиб совместную фотографию с Усманом в Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и ни одного поражения. Свой прощальный бой он провел в октябре прошлого года в Абу-Даби, где во втором раунде он задушил американца Джастина Гэтжи.

Усман в ноябре проведет реванш с Колби Ковингтоном, которого он в декабре 2019 года побеждал техническим нокаутом в пятом раунде. Всего у Нигерийского Кошмара 19 побед и одно поражение.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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