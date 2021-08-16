Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца в мире, выложив совместное фото с ним

Бывший непобежденный чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал действующего обладателя титула сильнейшей лиги в полусреднем весе Камару Усмана лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий.

«С лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий (P4P) Камару Усманом на мероприятии в Дубае», — прокомментировал Хабиб совместную фотографию с Усманом в Instagram.

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и ни одного поражения. Свой прощальный бой он провел в октябре прошлого года в Абу-Даби, где во втором раунде он задушил американца Джастина Гэтжи.

Усман в ноябре проведет реванш с Колби Ковингтоном, которого он в декабре 2019 года побеждал техническим нокаутом в пятом раунде. Всего у Нигерийского Кошмара 19 побед и одно поражение.