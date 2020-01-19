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Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прямая трансляция боя

05:00

В ночь с 18 на 19 января по московскому времени на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе пройдет бой Конор Макгрегор — Дональд «Ковбой» Серроне.

Поединок станет для Макгрегора первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова в бою 6 октября 2018 года в том же городе. Ирландец сдался российскому чемпиону американского промоушена в четвертом раунде после болевого приема на челюсть.

Телеканал РЕН покажет бой Макгрегор — Серроне в прямом эфире, начало видеотрансляции запланировано на 6.20.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Конор — Ковбой.

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