В ночь с 18 на 19 января по московскому времени на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе пройдет бой Конор Макгрегор — Дональд «Ковбой» Серроне.

Поединок станет для Макгрегора первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова в бою 6 октября 2018 года в том же городе. Ирландец сдался российскому чемпиону американского промоушена в четвертом раунде после болевого приема на челюсть.

Телеканал РЕН покажет бой Макгрегор — Серроне в прямом эфире, начало видеотрансляции запланировано на 6.20.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Конор — Ковбой.