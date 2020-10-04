Кондит победил Макги, у Жордена и Кулибао ничья. На UFC Fight Night завершился предварительный кард

Американский боец ММА Карлос Кондит победил своего соотечественника Корта Макги на UFC Fight Night. Бой прошел в рамках предварительного карда.

FC Fight Night. «Бойцовский остров», Абу-Даби (ОАЭ)

Предварительный кард

Легкий вес, до 70,8 кг: Луиджи Вендрамини (Италия) победил Джессина Аяри (Германия) — технический нокаут (удары, хедкик), 1-й раунд, 1:12

Легчайший вес, до 61,7 кг: Кейси Кенни (США) победил Хеили Алатенга (Китай) — единогласное решение судей (30-25, 30-26, 30-27)

Минимальный вес, до 52,6 кг (женщины): Лома Лукбунми (Таиланд) победила Джин Ю Фрей (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28)

Средний вес, до 84,4 кг: Нассурдин Имавов (Франция) победил Джордана Уилльямса (США) — единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-28)

Полулегкий вес, до 66,2 кг: Чарльз Жорден (Канада) и Джошуа Кулибао (Австралия) завершили бой вничью решением по решению судей (30-27, 28-29, 28-28)

Полусредний вес, до 77,6 кг: Карлос Кондит (США) победил Курта Макги (США) — единогласное решение судей (30:27, 30:27, 30:27)