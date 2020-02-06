«Конченая гнида и крыса». Орловский объяснил, почему ненавидит Алистара Оверима

Белорусский боец UFC Андрей Орловский в интервью «СЭ» рассказал, почему плохо относится к голландцу Алистару Овериму.

— Единственный человек в ММА, с кем вы бы не стали здороваться — Алистар Оверим?

— Да. Конченая крыса и гнида.

— Чем он так плох?

— Он — мелкий, продажный, хитрый чувак. У него грязный стиль. На тренировке когда отрабатывали, помогал ему, а он мог и в глаз пальцем ткнуть, или еще что-нибудь (ранее Орловский и Оверим вместе тренировались в зале JacksonWink MMA. — Прим. «СЭ»). Плюс мне не понравилось, как он повел себя по отношению к Грегу Джексону. То в задницу его целует, лучшим другом называет, а потом соглашается на такие вещи (в 2016 году между Орловским и Оверимом состоялся бой, голландец выиграл ТКО. — Прим. «СЭ»). Это к вопросу о принципиальных отказах от боев с определенными людьми. Вопросов нет, так и скажи, что предложили драться. Только вот как все было обставлено... Не понравилось мне, поэтому и высказался. К тому же, у него такая морда лица, не очень приятная. Я в детстве таких хотел за щеки подрать да за уши подергать. Чисто мои отношения, переживания и эмоции.

На счету 41-летнего Орловского — 28 побед и 19 поражений в ММА. С 2005 по 2006 годы он был чемпионом UFC в тяжелом весе. У 38-летнего Оверима — 45 побед и 18 поражений. Был чемпионом Strikeforce и Dream в тяжелом весе. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Орловским можно прочитать здесь