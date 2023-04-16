Александр Волкановски оценил бой Холлоуэя и Аллена
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) остался под впечатлением от поединка экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7) и Арнольда Аллена (19-2).
«Очень конкурентный бой! Макс демонстрирует отличный бойцовский IQ и опыт. Бой на высоком уровне. Молодцы, ребята», — написал Волкановски в Twitter.
Холлоуэй победил Аллена единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.
Новости