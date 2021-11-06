Колби Ковингтон: «Я изобью Марти так, что он будет потом ходить и спотыкаться»

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился ожиданиями от завтрашнего поединка против Камару Усмана.

«Завтра вечером, в прямом эфире по PPV я изобью Марти так, что он потом будет ходить и спотыкаться. Я стану безоговорочным чемпионом. Ставьте на меня на портале mybookie и богатейте. Я вернусь в Майами в качестве первого номера PFP, лучшего бойца в истории», — сказал Ковингтон на официальной церемонии взвешивания.

Поединок Усмана и Ковингтона пройдет в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке. В первом бою в декабре 2019 нигериец выиграл нокаутом в 5-м раунде.