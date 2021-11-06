Чемпион ACA Хасбулаев отреагировал на вопрос о завершении карьеры

Действующий чемпион лиги ACA в полулегком весе россиянин Магомедрасул Хасбулаев отреагировал на вопрос о завершении карьеры.

«Хабиб мог бы и дальше выступать. Я знаю это, — сказал Хасбулаев после победы в интервью «СЭ». — Он всегда с нами в зале — тренируется, помогает и поддерживает. Тренируется не так, как раньше, когда он выступал, но он все равно в зале вместе с нами».

«Что касается меня, я думаю, что мне можно еще чуть-чуть остаться здесь, потому что я чувствую себя очень хорошо, — продолжил он. — Чувствую, что могу и дальше драться. Могу спокойно войти в эту весовую категорию, и на сегодняшний нет такого в голове то, что уже все — конец, хочу на этом поставить точку. Такого нет. Возможно, что я завтра же могу передумать. То, что твориться внутри человека мы же не знаем. В данный момент я не чувствую, что я хочу завязать с этим».

На сегодняшний день Хасбулаеву 35 лет. Его профессиональный рекорд состоит из 34-х побед и 8 поражений.

В со-главном событии турнира АСА 131, который проходил 5 ноября в Москве, Хасбулаев успешно защитил пояс, техническим нокаутом выиграв у Рамазана Кишева.