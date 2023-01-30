Колби Ковингтон сдал 50 чистых допинг-проб USADA

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) преодолел порог в 50 допинг-тестирований, сообщает UFC.

Согласно базе данных USADA, Ковингтон был протестирован 52 раза с тех пор, как UFC почти восемь лет назад заключила партнерство с антидопинговым агентством по программе тестирования. Ковингтон сдал один тест в 2015-м, четыре — в 2016-м, пять — в 2017-м, 12 — в 2018-м, восемь — в 2019-м, шесть — в 2020-м, семь — в 2021-м и девять — в 2022-м.

В последнем поединке Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (33-16) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.