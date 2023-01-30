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Сегодня, 09:52

В Дублине сожгли автомобиль женщины, подавшей на Макгрегора в суд

Давид Хачатрян
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Автомобиль 40-летней женщины, подавшей на экс-чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) в суд за то, что он якобы напал на нее на яхте в прошлом году, был сожжен 19 января в Дублине, Ирландия.

«Полиция расследует инцидент с поджогом автомобиля, который произошел примерно в 10 часов вечера в четверг, 19 января в Дримнаге, Дублин. Никто не пострадал. На данном этапе расследования никаких арестов произведено не было. Расследование продолжается», — сказано в заявлении полиции.

Ранее женщина заявила, что ирландский боец ударил ее на яхте и грозился утопить. Инцидент произошел на Ибице в июле 2022-го. Макгрегор отрицает все обвинения.

Конор Макгрегор
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