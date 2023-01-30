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Дамир Исмагулов: «Решил вернуться и закончить дело»

Давид Хачатрян
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Топовый легковес UFC Дамир Исмагулов (24-2) рассказал, что проведет в UFC еще как минимум один бой.

«Недавно Саят (Абдрахманов, агент Исмагулова. — Прим. «СЭ») сообщил мне, что у меня остался еще один бой по контракту с UFC, — написал Исмагулов в соцсетях. — Было много предложений от других лиг, где гонорары были намного выше и можно было бы пойти туда и заработать денег, но я пришел в UFC не из-за денег, а для наследия, доказать самому себе, что могу конкурировать с самыми сильными бойцами!
Я завершил карьеру, но узнав, что должен еще один бой по контракту, решил, что нужно вернуться и закончить дело! Долги у нас принято возвращать! В крайнем бою я уступил Арману Царукяну, который является одним из сильнейших бойцов легкого веса в UFC, его борьба действительно на хорошем уровне! Я бы отпустил этот момент если бы понимал, что сделал все, что мог, но все равно проиграл.
Думаю, мы можем показать бой намного лучше, зрелищнее. 5 раундов или 3 — не имеет значения! Мы обещали фанатам закончить наш бой досрочно! Саят, Дана Уайт, Шон Шелби, сделайте нам реванш. Проведем последний бой с фейерверками».

«100 тысяч долларов на стол и я в деле. Бой с тобой мне ничего не дает, кроме денег», — ответил Арман Царукян (19-3) в соцсетях.

Исмагулов в прошлом бою проиграл Царукяну единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Поединок состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США. После боя Исмагулов сказал, что завершает карьеру.

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