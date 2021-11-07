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Ковингтон: «Я два раза перевел Усмана. Новость, что он защитился от всех 11 попыток перевода — фейк»

11:25
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Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон не согласен с официальной статистикой тейкдаунов после боя с Камару Усманом.

«Все эти сообщения медиа, что я провел 11 неудачных попыток тейкдауна — это фейковые новости. Поэтому вы, ребята, и не журналисты, потому что постите фейковые новости. Я совершенно точно переводил его. Поэтому больше не вздумайте раздувать его хайп по тейкдаунам, что его никто никогда не переводил. Я переводил — было точно два перевода», — сказал Ковингтон на послематчевой пресс-конференции.

Усман победил Ковингтона единогласным решением в главном событии UFC 268 и провел 5-ю защиту титула.

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Никита Горшенин все материалы автора
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