Ковингтон: «Я два раза перевел Усмана. Новость, что он защитился от всех 11 попыток перевода — фейк»
11:25
Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон не согласен с официальной статистикой тейкдаунов после боя с Камару Усманом.
«Все эти сообщения медиа, что я провел 11 неудачных попыток тейкдауна — это фейковые новости. Поэтому вы, ребята, и не журналисты, потому что постите фейковые новости. Я совершенно точно переводил его. Поэтому больше не вздумайте раздувать его хайп по тейкдаунам, что его никто никогда не переводил. Я переводил — было точно два перевода», — сказал Ковингтон на послематчевой пресс-конференции.
Усман победил Ковингтона единогласным решением в главном событии UFC 268 и провел 5-ю защиту титула.
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