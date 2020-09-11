Кокляев вызвал на бой рэпера Джигана

Стронгмен Михаил Кокляев в интервью «СЭ» заявил, что намерен провести поединок с рэпером Джиганом.

— Вы стали лучше как боксер за год? — вопрос корреспондента «СЭ»

— Это покажет бой с Джиганом (в это время Джиган подошел к Кокляеву поздороваться. — Прим. «СЭ»). У Магомеда Исмаилова [на подкасте] у меня спросили, с кем бы из звезд я хотел подраться, и я сказал: «С Джиганом».

— Начинается, — сказал Джиган, смеясь. — Не успел прийти...

— Не, я серьезно, — отметил Кокляев. — Джиган — это не просто звезда сцены. Этот человек — мастер тайского бокса и кикбоксинга. С ним будет непросто справиться. Но если они это организуют, я тебе официально делаю вызов, братское сердце. Я тебя вызываю!

29 ноября 2019 года Кокляев провел бой по правилам бокса с бойцом ММА Александром Емельяненко и проиграл нокаутом в первом раунде. (Илья Андреев)