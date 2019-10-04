Кокляев рассказал, куда потратит деньги от боя с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, куда потратит гонорар от поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко. Бой по правилам блокса состоится 29 ноября в Москве.

— Советуют благотворительностью заняться. Когда мы желаем друг другу всех благ, это же нормально? Я вот желаю всех благ своей семье, поэтому хочу перевести семью из съемной квартиры в свое жилье. Разве это плохо? Да, часть денег пойдет на благотворительность. Я уже знаю, кому отдам часть этих денег, которых пока еще нет, — сказал Кокляев.