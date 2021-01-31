Секундант бойца Мусаева раскрыл причину драки на турнире в Польше

Секундант российского бойца ММА Шамиля Мусаева — Абус Магомедов — рассказал «СЭ», из-за чего Мусаев атаковал своего соперника словенца Уроша Юришича после выигранного боя на турнире KSW в Лодзи (Польша).

«Соперник Шамиля — Урош — уже лет пять, скажем так, враждует с моим одноклубником Роберто Солдичем, — сказал Магомедов. — Сейчас получилось так, что Шамиль у него [у Юришича] выиграл явно по очкам. Может, он [Юришич] не сдержал эмоции. Он увидел нашего общего менеджера — с Шамилем, с Солдичем (речь об Иван Дьяковиче. — Прим. «СЭ») — и захотел свою злость выплеснуть на нем. Мы видели сегодня видео, где этот чувак подходит и нашему менеджеру и просто так ему по лицу дает. А то, что у Шамиля с ним получилось... Я общался с Шамилем и с людьми, которые рядом стояли. Он [Юришич] нацик, мне кажется. Он Шамилю сказал: «F*ck every muslims». Он сказал это, когда они столкнулись, после чего Шамиль его поднял и ударил об землю.

Шамиль языка не знает. В порыве эмоций... Шамиль даже не знал, что он [Юришич] ему сказал. Он [Юришич] подходит к нему, в лицо что-то орет... Он всю дорогу, как бой закончился, ходил и орал на всех. А Шамиль парень-то горячий. Хорошо, что он не понял, что ему сказал словенец. А то все хуже было бы. Об этом нам сегодня утром сказали. Там же толпа была наших. И один из них рассказал, что именно сказал тогда Юришич».

(Илья Андреев)