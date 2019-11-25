Кокляев назвал свои сильные стороны перед боем с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился ожиданиями от боя с Александром Емельяненко, который пройдет 29 ноября в Москве.

— Всему свое время, сначала надо было поднять функционалку, сделать сердце нужно было сильнее. Оно изменилось в сторону бойцовских качеств, мы начали спарринги вовремя. Я не успел наестся спаррингами, не перегорел. Что-то сверхъестественное натренировать невозможно за столь короткий срок, но свою работу я знаю. Мне надо просто работать и пользоваться своей массой. Это не минус, как говорят хейтеры, а плюс. Моя масса — мой конек. Саша сказал, что мне будет тяжело, мне будет тяжело, но я буду стараться ударить, — сказал Кокляев. (Михаил Потапов)