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Кокляев назвал свои сильные стороны перед боем с Емельяненко

12:50
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Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился ожиданиями от боя с Александром Емельяненко, который пройдет 29 ноября в Москве.

— Всему свое время, сначала надо было поднять функционалку, сделать сердце нужно было сильнее. Оно изменилось в сторону бойцовских качеств, мы начали спарринги вовремя. Я не успел наестся спаррингами, не перегорел. Что-то сверхъестественное натренировать невозможно за столь короткий срок, но свою работу я знаю. Мне надо просто работать и пользоваться своей массой. Это не минус, как говорят хейтеры, а плюс. Моя масса — мой конек. Саша сказал, что мне будет тяжело, мне будет тяжело, но я буду стараться ударить, — сказал Кокляев. (Михаил Потапов)

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