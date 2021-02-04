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Кокляев намерен провести серьезный разговор с Тарасовым после их боя

17:29
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Стронгмен, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев заявил, что намерен серьезно поговорить с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым после их поединка.

«У меня есть к нему один вопрос, но это после боя уже. А так он дорогу мне негде не переходил. Еще раз говорю, есть в лице Артема Тарасова у меня противостояние с немножко хамоватой молодежью. Но это потом. Уже второй раз говорю, после боя этот вопрос обсудим вне зависимости от его исхода», — приводит слова Кокляева РЕН ТВ.

Кокляев 20 февраля проведет боксерский поединок с блогером Артемом Тарасовым в рамках турнира «Короли ринга» в Москве.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/799092-kokliaev-poobeshchal-tarasovu-sereznyi-razgovor-posle-boia-iz-za-khamstva

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