Стронгмен, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев рассказал о значимости признания силового экстрима официальным видом спорта в России.

«Мы стали сейчас официальным видом спорта, мы объединились в хорошую рабочую команду. Что я могу лично от себя пообещать? Я буду весь свой опыт, все свои знания, свое авторитетное имя направлять в развитие целого движения — силового экстрима. Я хочу пожелать нам всем удачи, хочу пожелать выйти нам вновь на федеральные телеканалы, чтобы народ увидел, что сила волнует людей до сих пор, сила нашему государству нужна», — цитирует РЕН ТВ Кокляева.

26 января Кокляев сообщил о признании силового экстрима официальным видом спорта.

20 февраля стронгмен проведет боксерский поединок с блогером Артемом Тарасовым в рамках турнира «Короли ринга» в Москве.