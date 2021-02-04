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Кокляев рассказал о значимости признания силового экстрима официальным видом спорта в России

15:27

Стронгмен, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев рассказал о значимости признания силового экстрима официальным видом спорта в России.

«Мы стали сейчас официальным видом спорта, мы объединились в хорошую рабочую команду. Что я могу лично от себя пообещать? Я буду весь свой опыт, все свои знания, свое авторитетное имя направлять в развитие целого движения — силового экстрима. Я хочу пожелать нам всем удачи, хочу пожелать выйти нам вновь на федеральные телеканалы, чтобы народ увидел, что сила волнует людей до сих пор, сила нашему государству нужна», — цитирует РЕН ТВ Кокляева.

26 января Кокляев сообщил о признании силового экстрима официальным видом спорта.

20 февраля стронгмен проведет боксерский поединок с блогером Артемом Тарасовым в рамках турнира «Короли ринга» в Москве.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/799043-mikhail-kokliaev-zaiavil-chto-rossii-nuzhna-sila

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