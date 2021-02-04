Боец UFC прыгнул в прорубь и разбил голову

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили получил серьезную травму головы после неудачного прыжка в прорубь.

«Я подумал, что это отличный день для тренировки и пробежки в парке. Затем увидел пруд, где, как мне показалось, были снег и вода. Но оказалось, что там лед и ветки деревьев», — рассказал спортсмен в Instagram.

Он сообщил, что, пробив лед, почувствовал, как лопнула его кожа. По его словам, он испытал сильную боль при накладывании швов. После оказания медпомощи боец чувствует себя хорошо.

Мераб Двалишвили с 2017 года выступает в UFC, за это время он провел 7 поединков и одержал пять побед.