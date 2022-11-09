Кейн Веласкес вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) вышел из-под заключения после восьми месяцев в тюрьме. Он внес залог в миллион долларов, сообщает MMA Fighting.

До следующего слушания, которое состоится 21 ноября, Веласкес будет находиться под домашним арестом. Также ему придется пройти амбулаторное лечение и консультации для родителей, чьи дети подверглись сексуальному насилию.

«Мистер Веласкес, я бы не отпустил вас, если бы не был убежден, что вы не представляете опасность Гарри Гуларте (потерпевшему. — Прим."СЭ»), Патрисии Гуларте, Полу Гуларте и обществу, — сказал судья. — Но, если вы такой преданный муж и отец, я должен поверить, что вы не представляете опасности".

Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до 4-летнего сына бойца.