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Сегодня, 10:54

Кевин Ли рассказал о разговоре с Хабибом после победы над Санчесом

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Экс-боец UFC американец Кевин Ли рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым после успешного дебюта в его лиге Eagle FC.

В ночь на 12 марта в главном событии EFC 46 Ли победил ветерана UFC Диего Санчеса.

«Диего хорошо проявил себя в этом бою, — сказал Ли в интервью The Schmo. — Он бился до самого конца, и физически он был намного сильнее, чем я ожидал. Я с нетерпением жду возможности подраться за пояс в следующем бою».

«Я сказал Хабибу, что я лучший боец в весовой категории до 75 кг. Он бы возразил, если бы это было не так, поэтому согласился».

Ли победил Санчеса единогласным решением судей по итогам трехраундового боя. Всего на счету Ли 19 побед и 7 поражений.

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