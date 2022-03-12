Eagle FC 46: Куниев победил Хэмилтона и другие результаты турнира

В Майами, Флорида состоялся турнир Eagle FC 46, в главном бою которого Кевин Ли одолел Диего Санчеса единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Полулегкий вес: Кевин Ли (США) победил Диего Санчеса (США) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Ризван Куниев (Россия) победил Энтони Хэмилтона (США) — Самбишн, 1-й раунд. Бой за титул чемпиона Eagle FC в тяжелом весе.

Наилегчайший вес: Рэй Борг (США) победил Рики Бандехаса (США) — Раздельное решение судей.

Суперлегкий вес: Хендерсон Феррейра (Бразилия) победил Зака Юусолу (США) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Раймонд Магомедалиев (Россия) победил Импу Касанганая (США) — Раздельное решение судей.

Средний вес: Икрам Алискеров (Россия) победил Нах-Шона Барреллу (США) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Ирвин Ривера (США) победил Фирдавса Хасанова (Узбекистан) — ТКО, 2-й раунд.

Средний вес: Арчи Колган (США) победил Дилан Мантелло (США) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Тайлер Рэй (США) победил Томаса Уэбба (США) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Ситик Мудуев (Россия) победил Кайо Уругвайского (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Райдер Ньюман (США) победил Эммануэля Вало (США) — Раздельное решение судей.

Давид Хачатрян