Нганну перенесет операцию на колене 18 марта и не сможет провести бой до конца года

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну перенесет операцию на колене, которое травмировал во время подготовки к поединку с Сирилом Ганом.

Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, Нганну ложится на операцию 18 марта в США. В настоящее время боец находится в родном Камеруне.

Ранее менеджер Нганну Маркель Мартин сообщал, что процесс восстановления после операции займет до девяти месяцев. Это означает, что Нганну, скорее всего, не сможет драться до конца года.

Нганну победил Гана единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 270, который состоялся в январе в Анахайме (США). Всего на счету Нганну 17 побед и 3 поражения.