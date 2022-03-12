Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:19

Нганну перенесет операцию на колене 18 марта и не сможет провести бой до конца года

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Франсис Нганну.
Фото Instagram

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну перенесет операцию на колене, которое травмировал во время подготовки к поединку с Сирилом Ганом.

Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, Нганну ложится на операцию 18 марта в США. В настоящее время боец находится в родном Камеруне.

Ранее менеджер Нганну Маркель Мартин сообщал, что процесс восстановления после операции займет до девяти месяцев. Это означает, что Нганну, скорее всего, не сможет драться до конца года.

Нганну победил Гана единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 270, который состоялся в январе в Анахайме (США). Всего на счету Нганну 17 побед и 3 поражения.

Франсис Нганну
UFC
ММА
0
Читайте также
Когда-то Канада пропустила две Олимпиады и семь ЧМ из-за ссоры с ИИХФ. И ничего не потеряла
«Клуб находится в финансовом хаосе»: британские СМИ рассказали, через сколько дней умрет «Челси» без Абрамовича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кевин Ли рассказал о разговоре с Хабибом после победы над Санчесом

Хабиб: «Я очень впечатлен Диего Санчесом. Спасибо тебе, легенда»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости