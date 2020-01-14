Кевин Ли и Чарльз Оливейра подерутся в главном бою на UFC в Бразилии

Американец Кевин Ли проведет следующий поединок 14 марта, информирует MMA Fighting. Его соперником станет бразилец Чарльз Оливейра. Встреча пройдет в Бразилии и станет главной на турнире UFC.

Кевин Ли в последнем бою нокаутировал Грегора Гиллеспи, который потерпел первое поражение в карьере.

Оливейра побеждает уже шесть боев подряд. В последнем он нокаутировал Джареда Гордона.

?У 30-летнего Оливейры 37 боев, в которых он одержал 28 побед и потерпел 8 поражений. 27-летний Ли провел 23 боя, из которых 18 выиграл и пять проиграл.

Напомним, что российский боец Ислам Махачев ранее просил организовать ему бой с Кевином Ли.