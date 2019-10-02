Каждый вторник Фергюсон троллит Хабиба. Тирамису никогда не закончится?

Американский боец UFC Тони Фергюсон снова пошутил над чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и сгонкой веса. Их бой в 2017 году не состоялся, так как россиянин снялся из-за сложной весогонки. Теперь Фергюсон троллит Хабиба на тему еды.

— Я говорил это прежде и буду говорить вновь. Вторник Тирамису. Время Хабиба, — подписал Фергюсон специально сделанное видео, в котором Нурмагомедов окружен сладким десертом.

Нвапомним, что следующим соперником Хабиба, вероятно, станет Фергюсон.