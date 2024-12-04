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Рафиков — о гонораре за бой: «Я знаю себе цену»

Алина Савинова
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Казахстанский боец смешанного стиля Фаниль Рафиков рассказал о размере гонорара за поединок.

«Дамир [Исмагулов] готов провести поединок. Он хотел в декабре или январе, но я только в декабре начну тренировочный лагерь. Но и не я договариваюсь. Договариваются лиги. Мой интерес — не только провести с ним бой, который выйдет за рамки СНГ, но и получить приятные бонусы. Уже неохота биться за определенную сумму денег, стандартный гонорар. Я знаю себе цену. Я не кукурузу охраняю! Мой гонорар сейчас — от 20 миллионов тенге. Отдам должное Дамиру — у него больше. Не знаю сколько. Но будет больше», — цитирует Рафикова Legalbet.kz.

Ранее Рафиков бросил вызов бывшему бойцу UFC Дамиру Исмагулову. Свой последний поединок представитель Казахстана провел 19 октября на турнире Naiza FC 68. В главном бою вечера он победил сабмишеном в первом раунде иранца Мохаммада Хейбати.

Источник: Legalbet.kz
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