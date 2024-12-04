Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 06:59

Шлеменко может провести бой с Мясниковым на турнире SFC

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко жестко ответил на вызов Валерия Мясникова и допустил бой на турнире собственного промоушена Shlemenko Fighting Championship.

«Там получилась вообще комичная ситуация. Я выиграл бой, все отлично, в клетку заходит какой-то парень. Я понял, что это Валера, ну и что? Микрофон ему зачем-то дала ведущая. Я думал, может в RCC хотят устроить нам бой. Ну ладно, раз вызывает... Меня никто об этом не предупреждал. Я спустился из клетки, подошел к Клименко и спросил, хотят ли они организовать наш бой.

Но Николай ответил: «Нет». Я так и не понял, что это было. Мой бой с Валерием вообще не рассматривался организацией. Как промоутер, могу вам только одно сказать — если на SFC мне нужен будет соперник в 2025 году, то мы можем рассмотреть этот вариант. Как минимум, без гонорара, а как максимум — обсудим», — цитирует MMA.Metaratings.ru Шлеменко.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Капитан «Вашингтона» Овечкин впервые вышел на лед после травмы
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
Популярное видео
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Емельяненко проведет бой в лиге NFL в декабре

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости