Шлеменко может провести бой с Мясниковым на турнире SFC

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко жестко ответил на вызов Валерия Мясникова и допустил бой на турнире собственного промоушена Shlemenko Fighting Championship.

«Там получилась вообще комичная ситуация. Я выиграл бой, все отлично, в клетку заходит какой-то парень. Я понял, что это Валера, ну и что? Микрофон ему зачем-то дала ведущая. Я думал, может в RCC хотят устроить нам бой. Ну ладно, раз вызывает... Меня никто об этом не предупреждал. Я спустился из клетки, подошел к Клименко и спросил, хотят ли они организовать наш бой.

Но Николай ответил: «Нет». Я так и не понял, что это было. Мой бой с Валерием вообще не рассматривался организацией. Как промоутер, могу вам только одно сказать — если на SFC мне нужен будет соперник в 2025 году, то мы можем рассмотреть этот вариант. Как минимум, без гонорара, а как максимум — обсудим», — цитирует MMA.Metaratings.ru Шлеменко.