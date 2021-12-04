Вагабов объяснил, почему назвал Дацика «хозбандитом»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов в интервью «СЭ» объяснил, почему назвал тяжеловеса Вячеслава Дацика «хозбандитом».

«Хозбанда — это на таком сленге, [как] баландеры, активисты... Та же «шерсть» — сейчас об этом все знают, — сказал Вагабов. — Это вот все люди, которые себя непристойно ведут, но находятся под защитой администрации того учреждения, где они находятся. Там никто ничего не сделает, какой бы он там большой и сильный ни был, потому что под защитой получишь за это сверху статью — за одно слово даже могут выписать и отправить на раскрутку. Там очень сложно все [объяснять тем], кто там не был. Просто не понимаю, почему эту тему поднял, люди звонят, пишут».

Вагабов и Дацик могут провести поединок по правилам бокса в лиге AMC Fight Nights. Об этом заявил владелец промоушена Амир Мурадов, отметив, что Рыжий Тарзан изъявил желание подраться с Вагабовым.