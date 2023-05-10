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Кайла Харрисон может стать свободным агентом в декабре

Давид Хачатрян
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Двукратная чемпионка PFL в легком весе и двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон (15-1) подтвердила, что не собирается завершать карьеру.

«Я думаю, они (руководство PFL. — Прим. «СЭ) найдут способ дать мне бой, — сказала Харрисон ESPN. — Я верю в них, они верят в меня и хотят, чтобы я дралась. Не в их интересах откладывать мой бой, ведь им придется заплатить мне кучу денег. Так что я верю, что они найдут выход».

Харрисон подчеркнула, что станет свободным агентом в декабре, и это, вероятно, вызовет интерес у представителей UFC и Bellator. Также она отметила, что ей удалось излечить старые травмы.

«Я голодна. Многие проблемы со здоровьем, которые беспокоили меня в прошлом году, слава богу, прошли. Так что я не собираюсь завершать карьеру», — добавила Харрисон.

Харрисон потерпела первое поражение в карьере 25 ноября 2022-го в финале Гран-при PFL, проиграв единогласным решением судей Лариссе Пачеко (20-4).

Кайла Харрисон
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