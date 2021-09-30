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Касымбай нокаутировал Ису Кровопускателя в главном событии Hardcore MMA

14:59
Иса Пилипенко и Муратбек Касымбай. Фото Youtube.com
Иса Пилипенко и Муратбек Касымбай. Фото Youtube.com
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Казахский боец смешанного стиля Муратбек Касымбай успешно дебютировал в Hardcore MMA, нокаутировав Ису Пилипенко по прозвищу Кровопускатель ударом в печень в первом раунде. Новый выпуск с записью бойцовского вечера уже доступен на канале HFC MMA.

Ранее Касымбай дрался в поединке по боксерским правилам в промоушене Pravda Fighting Championship.

Согласно Sherdog, всего на счету Касымбая 10 побед и 4 поражения.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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