Касымбай нокаутировал Ису Кровопускателя в главном событии Hardcore MMA

Казахский боец смешанного стиля Муратбек Касымбай успешно дебютировал в Hardcore MMA, нокаутировав Ису Пилипенко по прозвищу Кровопускатель ударом в печень в первом раунде. Новый выпуск с записью бойцовского вечера уже доступен на канале HFC MMA.

Ранее Касымбай дрался в поединке по боксерским правилам в промоушене Pravda Fighting Championship.

Согласно Sherdog, всего на счету Касымбая 10 побед и 4 поражения.