Касымбай нокаутировал Ису Кровопускателя в главном событии Hardcore MMA
14:59
Казахский боец смешанного стиля Муратбек Касымбай успешно дебютировал в Hardcore MMA, нокаутировав Ису Пилипенко по прозвищу Кровопускатель ударом в печень в первом раунде. Новый выпуск с записью бойцовского вечера уже доступен на канале HFC MMA.
Ранее Касымбай дрался в поединке по боксерским правилам в промоушене Pravda Fighting Championship.
Согласно Sherdog, всего на счету Касымбая 10 побед и 4 поражения.
Читайте также
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю