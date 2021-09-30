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Хасбик прокомментировал бои Hardcore MMA

14:10
Хасбик. Фото Instagram
Хасбик. Фото Instagram
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На канале российского промоушена Hardcore MMA вышел новый выпуск боев. В качестве одного из комментаторов выступил популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик.

В главном событии вечера в супертяжёлой категории профессиональный боец MMA, кандидат в мастера спорта по боксу Ислам Каримов встретился с белорусским бойцом MMA Николаем Даниловым. Досрочную победу в первом раунде одержал Каримов. После боя он бросил вызов скандальному тяжеловесу Даниялу Эльбаеву по прозвищу Т-34.

Также стало известно, что следующий выпуск Hardcore MMA возглавит бой казахстанского бойца Муратбека Касымбая. Его соперником станет Иса Пилипенко, более известный как Кровопускатель.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/w0WMDNy8-bs

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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