Хасбик прокомментировал бои Hardcore MMA

На канале российского промоушена Hardcore MMA вышел новый выпуск боев. В качестве одного из комментаторов выступил популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик.

В главном событии вечера в супертяжёлой категории профессиональный боец MMA, кандидат в мастера спорта по боксу Ислам Каримов встретился с белорусским бойцом MMA Николаем Даниловым. Досрочную победу в первом раунде одержал Каримов. После боя он бросил вызов скандальному тяжеловесу Даниялу Эльбаеву по прозвищу Т-34.

Также стало известно, что следующий выпуск Hardcore MMA возглавит бой казахстанского бойца Муратбека Касымбая. Его соперником станет Иса Пилипенко, более известный как Кровопускатель.